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Денис Бояринцев назвал ключевую фигуру в «Спартаке» в этом сезоне

Денис Бояринцев назвал ключевую фигуру в «Спартаке» в этом сезоне
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Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, какого игрока красно-белых считает самым важным для команды Деяна Станковича. По словам Бояринцева, ключевой фигурой в «Спартаке» прямо сейчас является аргентинский полузащитник Эсекьель Барко.

«Я считаю, что ключевая фигура в «Спартаке» Станковича – это не столько Угальде, сколько Барко. Он в одиночку создаёт атаки, оказывает давление постоянное на соперника, снабжает партнёров мячами. Угальде играет хорошо, но он лишь завершает эти атаки, ставит точку. Всё-таки Барко проделывает в организации нападения «Спартака» большой объём работы», — приводит слова Бояринцева «Татар-информ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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