Алим Зумакулов: Кейсуке Хонда до сих пор в порядке — ни грамма лишнего веса

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов поделился воспоминаниями о бывшем игроке ПФК ЦСКА Кейсуке Хонде, который в своё время приезжал в Бутан.

«С Хондой получилась забавная история. Бутан — маленькая страна, где все любят футбол. У нас была выездная игра. 150-200 километров ехали восемь часов — много горной местности. Дорога серпантинная и настолько узкая, что разгоняться опасно. Добрались домой рано утром, дали выходной. Думал, отосплюсь. Но в клубном чате написали, что в Бутан прилетел Кейсуке Хонда. Его якобы пригласили на какой-то женский матч, поэтому нам тоже надо быть там. Я-то помню Хонду, когда он играл в ЦСКА и «Милане». Первый приезд Хонды в Бутан никак не был связан с футболом — его пригласила какая-то компания по бизнесу, и он посетил стадион.

На игре все с ним фоткались, и наш президент клуба ему представлял всех футболистов. Когда очередь дошла до меня, президент сказал: «Это Алим, защитник из России». Хонда сказал: «А я играл там». Ответил ему, что в курсе. Он спросил: «Ты меня знаешь?» Меня удивило, что он задал такой вопрос. Но ответил утвердительно, мы сделали фото.

Уже потом Хонда улетел из Бутана, и у меня закончились три месяца контракта. Позже прочитал новости, что «Паро» подписывает Хонду на Кубок АФК — у них была квалификация в Непале. Многие думали, что это вбросы. Но Хонда реально приехал и помог им выиграть. После этого многие узнали, что есть такая страна Бутан, где люди играют в футбол. Сразу скажу, что Хонда играл в Бутане бесплатно, ему никто ничего не платил. Насколько знаю, у Кейсуке много бизнесов, связанных с футболом. Он амбассадор различных турниров 3Х3, 4Х4 и для детей. Кроме того, он работал в сборной Камбоджи и постоянно держит себя в форме. Видно, что был футболистом, — ни грамма лишнего веса. Кейсуке до сих пор в порядке», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.