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Зумакулов — о футболе в Таиланде: выходим на поле, и начинается водное поло

Зумакулов — о футболе в Таиланде: выходим на поле, и начинается водное поло
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Экс-футболист тайваньского «Тайнань Сити», бутанского «Тхимпху Сити», тайского «Краби» Алим Зумакулов рассказал об особенностях футбола в Таиланде.

«Футбол в Таиланде — отдельный случай. Первая игра была на выезде с чемпионом прошлого сезона. Приезжаем за день до матча — льёт дождь. На следующий день — то же самое. Но нам сказали, что мы в любом случае будем играть. Выходим на поле, и начинается водное поло: мяч не катится, грязь, и все бьются головами. Ладно я защитник, которому габариты позволяют играть в такой футбол. Но у меня в команде 16-17-летние дети, которым тяжело. За весь период в Таиланде только один матч мы сыграли в нормальную погоду. Тайский футбол даже не с чем сравнить, потому что его просто не было. Просто все бились, и всё.

Ты три-четыре дня тренируешь выходы из обороны и другие наработки, а в день игры лужи чуть ли не по колено. Хочешь отдать пас, а мяч застревает в воде. Поэтому футбола как такого не было. Кто сильнее физически и у кого больше запала, тот и выиграет. Типичные результаты — 1:0, 1:1 и 0:1. Очень мало забитых мячей», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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