Председатель СД «Крыльев» сообщил о частичном погашении долга перед «РТ-Капиталом»

Председатель совета директоров самарских «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев сообщил о частичном погашении долга перед «РТ-Капиталом».

«27 января клуб осуществил частичное погашение задолженности перед «РТ-Капитал» в размере 100 млн рублей», — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть 897,6 млн рублей. В компании отметили, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, набрав 18 очков.