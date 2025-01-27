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«Так можно закончить навсегда». Канищев — о разрыве ахиллова сухожилия у Караваева

«Так можно закончить навсегда». Канищев — о разрыве ахиллова сухожилия у Караваева
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о получившем серьёзную травму защитнике сине-бело-голубых Вячеславе Караваеве. Ранее «Зенит» сообщил, что из-за повреждения ахиллова сухожилия Караваев пропустит около семи месяцев.

«У Караваева очень тяжёлая травма. Очень жалко его. Тут много и не скажешь — это просто печально. Конечно, это может повлиять и на карьеру самого футболиста. Так можно и закончить навсегда», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

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