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Белоус: уход Черчесова из сборной Казахстана — правильное решение для обеих сторон

Белоус: уход Черчесова из сборной Казахстана — правильное решение для обеих сторон
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на отставку российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Уход Черчесова из сборной Казахстана читался между строк. У команды не было положительных результатов — одно очко и 0 забитых мячей в шести играх. Даже для Казахстана если это не фиаско, то крайне отрицательный результат. Другой момент, что Черчесов возглавлял сборную при одном руководителе федерации Казахстана, а сейчас он поменялся. Естественно, у нового руководителя развязаны руки. Уход Станислава Саламовича — правильное решение для обеих сторон. Станислав Саламович начнёт с чистого листа и с большим энтузиазмом работу в новой команде. Он в расцвете творческих и тренерских сил, поэтому у него всё будет нормально», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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