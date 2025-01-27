Белоус: уход Черчесова из сборной Казахстана — правильное решение для обеих сторон

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на отставку российского тренера Станислава Черчесова из сборной Казахстана.

«Уход Черчесова из сборной Казахстана читался между строк. У команды не было положительных результатов — одно очко и 0 забитых мячей в шести играх. Даже для Казахстана если это не фиаско, то крайне отрицательный результат. Другой момент, что Черчесов возглавлял сборную при одном руководителе федерации Казахстана, а сейчас он поменялся. Естественно, у нового руководителя развязаны руки. Уход Станислава Саламовича — правильное решение для обеих сторон. Станислав Саламович начнёт с чистого листа и с большим энтузиазмом работу в новой команде. Он в расцвете творческих и тренерских сил, поэтому у него всё будет нормально», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.