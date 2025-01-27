Мостовой — о травме Караваева: у меня было повреждение ахилла — это ужасно

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Разрыва ахилла — это ужасная травма. У меня было повреждение ахилла, но не успел порвать, потому что меня вовремя остановили. Я знаю, что это такое. Когда я ходил с этим повреждением, у меня в ноге всё хрустело. Не думаю, что карьера Караваева закончится. Сейчас хорошая медицина. Главное — правильно восстановиться. Я бы не стал говорить о завершении карьеры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.