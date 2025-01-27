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Лещук ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы включиться в борьбу за чемпионский титул

Лещук ответил, что нужно сделать «Динамо», чтобы включиться в борьбу за чемпионский титул
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Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос, в чём надо прибавлять бело-голубым весной, чтобы отыграть отрыв в четыре очка от первого места турнирной таблицы РПЛ и во второй раз не упустить золото.

«Честно говоря, не задумывался на этот счёт. Думаю, наш главный тренер лучше знает ответ на этот вопрос. Я в отпуске старался отключить голову от футбола и не думать о нём», — приводят слова Лещука издание «Известия».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое (35 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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