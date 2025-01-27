Стало известно, как Златан Ибрагимович помог разрешить конфликт Консейсау и Калабрии

Журналист Sky Sport Пеппе Ди Стефано рассказал о роли советника президента «Милана» Златана Ибрагимовича в разрешении между наставником «россонери» Сержиу Консейсау и крайним защитником клуба Давиде Калабрией после матча 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2).

«Мы можем сказать, что Ибрагимович очень полезно вмешался в перепалку между Консейсао и Калабрией. Швед захотел поговорить с ними обоими, затем пригласил их выступить перед камерами, чтобы объяснить, что произошло, а затем придал больше уверенности самому португальскому тренеру после его недавних заявлений. Он полчаса беседовал с тренером «Милана», чтобы успокоить его и придать обстановке больше спокойствия», — приводит слова журналиста Milan News.

После матча, всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.