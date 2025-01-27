Российский футболист Зумакулов рассказал об экстремальном авиаперелёте в Бутан

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов поделился воспоминаниями об экстремальном авиаперелёте в Бутан.

«Главный аэропорт страны находится в Паро, а до столицы всего 25 км. Я думал, что меня встретят и за 25 минут довезут. Я из Тайваня летел до Бангкока, потом ночная пересадка и ещё пять часов до Паро. А аэропорт находится внутри гор — я никогда не видел таких видов. Плюс ещё была сильная турбулентность, самолёт сильно трясло. У меня даже началась паника. Огляделся по сторонам, а у местных просто ноль эмоций!

Прилетел уставший. Думал, 25 км быстро проедем и буду отдыхать. А мы едем, едем и едем. Час, полтора. Я попросил у менеджера и тренера вратарей раздать интернет, чтобы отписать жене. Открываю навигатор, а мы не проехали и полпути! Но они сказали, что в Бутане такие дороги, что, как бы ты ни ехал, всё равно будет долго. Игра на выезде — большое испытание. 100 км растягиваются на три-четыре часа. Что-то ещё тяжело выделить, потому что Бутан ни на что другое не похож. У людей такой менталитет, что все улыбаются и веселятся. Но нужно самому ощутить весь этот колорит, потому что это что-то магическое. Словами сложно объяснить», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.