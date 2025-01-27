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Черчесов: контракт не расторгнут, официально я ещё тренер сборной Казахстана

Черчесов: контракт не расторгнут, официально я ещё тренер сборной Казахстана
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Бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов опроверг информацию, что расторг контракт с Федерацией футбола Казахстана по обоюдному согласию сторон. По словам российского специалиста, на данный момент соглашение остаётся в силе.

— На сайте Федерации футбола Казахстана сказано, что «трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон»?
— Это не так. Президент Федерации футбола Казахстана говорил со мной по телефону и подтвердил принятое им решение расторгнуть со мной контракт. Такое в футболе случается и далеко не редко. Мы остаёмся с Маратом Омаровым на связи и сохраняем уважение друг к другу. Мои юристы занимаются расторжением контракта. Юридически контракт ещё не расторгнут, а значит, я ещё официально тренер сборной Казахстана, — приводит слова Черчесова казахстанское издание Sportnews.kz.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон. Вместе с Черчесовым уволен и весь его тренерский штаб. Напомним, российский специалист провёл у руля национальной команды Казахстана шесть матчей (пять поражений и одна ничья). Ранее Черчесов тренировал сборную России, а также ряд российских и зарубежных клубов, включая «Ференцварош», с которым он стал чемпионом Венгрии.

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