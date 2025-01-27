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«Не знаю, о чём он думал». Баженов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»

«Не знаю, о чём он думал». Баженов высказался о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит»
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Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов высказался о скандальном трансфере нападающего Александра Соболева из московского клуба в «Зенит». Переход состоялся прошлым летом. За месяц до сделки Соболева отстранили от основной команды красно-белых за демонстративное желание уйти в «Зенит».

«Я не знаю, о чём Саша думал. Может, обида, может, из-за денег. Может быть, он понимал, что там вероятность выиграть чемпионство больше. Красивая была бы история, если бы он стал чемпионом со «Спартаком». Он вписал бы себя в историю клуба и смыл с себя весь шлейф негатива, который его сопровождал. Но случилось как случилось», — сказал Баженов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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