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Баженов раскрыл, как относится к Быстрову после его перехода из «Спартака» в «Зенит»

Баженов раскрыл, как относится к Быстрову после его перехода из «Спартака» в «Зенит»
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов рассказал, как относится к своему экс-одноклубнику Владимиру Быстрову, который в бытность игроком перешёл из стана красно-белых в «Зенит». Тогда многие московские болельщики обвиняли Быстрова в предательстве.

«Я понимал, что если Быстров уйдёт из «Спартака», то мы многое потеряем, что и случилось. «Зенит», наоборот, приобрёл в тот момент. Я слышал, что это был административный звонок, было право выкупа, им и воспользовались. Никто так быстро не бегал, как он, но какие-то технические моменты ему давались сложно. В «Спартак» когда приходишь, это же школа — Титов, Аленичев, настоящие боги. А Быстров вёл мяч коленками с отскоком в разные стороны, но он всегда был у него. В этом плане он был уникальным, у него был дар.

Быстров в «Спартаке» был своим в доску. Всегда был такой шебутной. И какой бы он ни был, от него энергетика всегда приятная, добрая. Даже если он что-то лепил и орал, все ухмылялись и говорили — он наш. Когда Быстров менял Москву на Питер, это, конечно, его решение, я знаю, он долго думал. После этого мы сохранили с ним хорошие отношения и дружим. Лично я бы никогда так не сделал, хотя для меня ЦСКА более принципиальный соперник, чем «Зенит», — сказал Баженов в новом выпуске «Спартак Шоу».

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