Мостовой: Антон Миранчук столкнулся с реалиями европейского футбола, ему придётся непросто

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука.

«Антон Миранчук столкнулся с реалиями европейского футбола. В Швейцарии хорошая сборная и футболисты. Ему придётся непросто. Там нужно доказывать, что ты сильнее. А там много футболистов из разных стран, которые тоже доказывают. Многие наши футболисты понимают, что там будет другой спрос. Нужно быть на две головы выше местных футболистов», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.