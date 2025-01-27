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Мостовой: Антон Миранчук столкнулся с реалиями европейского футбола, ему придётся непросто

Мостовой: Антон Миранчук столкнулся с реалиями европейского футбола, ему придётся непросто
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Известный российский экс-футболист Александр Мостовой отреагировал на слухи, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука.

«Антон Миранчук столкнулся с реалиями европейского футбола. В Швейцарии хорошая сборная и футболисты. Ему придётся непросто. Там нужно доказывать, что ты сильнее. А там много футболистов из разных стран, которые тоже доказывают. Многие наши футболисты понимают, что там будет другой спрос. Нужно быть на две головы выше местных футболистов», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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