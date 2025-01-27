Канищев: с такими результатами Черчесов ещё долго продержался в сборной Казахстана

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Результаты сборной Казахстана говорят сами за себя. С такими результатами Черчесов ещё долго продержался. Да, была встреча с президентом федерации в декабре, но такие встречи часто носят рекламный характер. Решение об отставке Черчесова напрашивалось давно. Он ехал на определённом авторитете по накатанной. Но если нет результата, никто не будет терпеть», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.