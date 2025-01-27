Российский защитник Зумакулов рассказал об уровне футбола в Бутане

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов рассказал об уровне футбола в Бутане.

«В Бутане совсем другой уровень жизни и экономики. Поэтому там не могут себе позволить качественных иностранцев с хорошими зарплатами. В Бутане есть три сильные команды: «Паро», где играл Кейсуке Хонда, моя «Тхимпху Сити» и «Транспорт Юнайтед». Если их закинуть в чемпионат Тайваня, они бы могли зацепиться за тройку. Во всех трёх командах есть качественные легионеры. Помимо иностранцев, есть футболисты сборной Бутана. Поэтому не скажу, что уровень футбола совсем низкий», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.