Бояринцев ответил, сможет ли «Спартак» выиграть чемпионский титул в этом сезоне РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев ответил на вопрос, есть ли у красно-белых шансы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам этого сезона.

«Я думаю, вся первая пятёрка в РПЛ будет бороться за чемпионство: «Краснодар», «Зенит», «Динамо», «Спартак», также включится «Локомотив» весной. Многое решат очные встречи между этими командами, кто в них окажется сильнее», — приводит слова Бояринцева «Татар-информ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующей встрече внутреннего первенства «Спартак» сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.