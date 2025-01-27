Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

45-летний Тимощук — один из четверых игроков «Зенита» на скамейке запасных в матче с «Ноа»

45-летний Тимощук — один из четверых игроков «Зенита» на скамейке запасных в матче с «Ноа»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 27 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды будут играть на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На скамейке запасных российской команды оказалось всего четыре игрока, одним из которых является 45-летний тренер Анатолий Тимощук.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
0 : 0
Ноа
Ереван, Армения

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Чернов, Чистяков, Лобов, Тарасов, Ду Кейрос, Вершинин, Ерохин, Ахметов, Лусиано, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Горшков, Иванов, Тимощук.

«Ноа»: Конегилян, Феррейра, Мендоса, Сангаре, Силва, Синари, Аванесян, Манвелян, Грегорио, Мбилия, Педро.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Баженов раскрыл, как относится к Быстрову после его перехода из «Спартака» в «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android