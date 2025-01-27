45-летний Тимощук — один из четверых игроков «Зенита» на скамейке запасных в матче с «Ноа»

Сегодня, 27 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды будут играть на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На скамейке запасных российской команды оказалось всего четыре игрока, одним из которых является 45-летний тренер Анатолий Тимощук.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Чернов, Чистяков, Лобов, Тарасов, Ду Кейрос, Вершинин, Ерохин, Ахметов, Лусиано, Кассьерра.

Запасные: Бязров, Горшков, Иванов, Тимощук.

«Ноа»: Конегилян, Феррейра, Мендоса, Сангаре, Силва, Синари, Аванесян, Манвелян, Грегорио, Мбилия, Педро.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.