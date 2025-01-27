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Дьяков: у Миранчука в «Сьоне» одна из высоких зарплат — от него ждут голов и передач

Дьяков: у Миранчука в «Сьоне» одна из высоких зарплат — от него ждут голов и передач
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков прокомментировал слухи, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука.

«Честно говоря, не смотрю чемпионат Швейцарии и даже не знаю результатов. Но я читал, что у Антона в «Сьоне» одна из самых высоких зарплат в клубе. Конечно, когда берут такого футболиста, ожидают голов и передач. Поэтому тренер и президент в клуба вправе критиковать Антона. Это нормальная ситуация. Возможно, с помощью такого подхода в клубе хотят, чтобы Миранчук начал прогрессировать», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущей командой россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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