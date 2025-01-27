«Нацелены на мирное решение ситуации». В «Ростехе» высказались о первой выплате «Крыльев»

В «Ростехе» прокомментировали первую выплату долга «Крыльев Советов» и отметили, что нацелены на максимально мирное урегулирование ситуации.

«Действительно, «Крылья Советов» перечислили первый транш в размере 100 млн рублей. Мы по-прежнему настроены конструктивно, ждём того же от «Крыльев Советов» и нацелены на максимально мирное урегулирование ситуации», — заявили в «Ростехе» корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

Напомним, ранее компания «РТ-капитал» направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть 897,6 млн рублей. В компании отметили, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, набрав 18 очков.