«Локомотив» объявил об уходе Педриньо на правах аренды в «Куябу»

Нападающий «Локомотива» Педро Габриэл (Педриньо) на правах годичной аренды стал игроком бразильского клуба «Куяба». Об этом сообщает пресс-служба московской команды на официальном сайте. Сделка заключена до конца 2025 года и включает опцию выкупа.

Предыдущий год 25-летний футболист провёл в аренде в «Сантосе», где за 30 матчей забил два гола и отдал три результативные передачи.

Педриньо стал игроком «Локомотива» в сентябре 2022 года, но уже в начале следующего был отправлен в аренду, где начал выступления за бразильский клуб «Америка». С тех пор за железнодорожников нападающий не играл. За «Локомотив» форвард в девяти встречах забил четыре гола и отдал результативную передачу. К слову, все четыре гола Педриньо забил в ворота «Химок» (5:0) в матче Кубка России.