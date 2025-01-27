Зумакулов: семейному мужику разве в удовольствие получать 20 тысяч в месяц во Второй лиге?

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов сравнил уровень зарплаты в российской Второй лиге и в Азии.

«После каждого моего интервью многие приходят в социальные сети и начинают писать. Но в основном просят о помощи футболисты, которые хотят попробовать себя в Азии. Однако это так не работает. Я нахожусь в Азии уже девятый год, и даже с моим бэкграундом нелегко найти себе вариант. А кто-то пишет, что его очень вдохновило, как я поехал в Азию, сделал карьеру и поиграл на таком уровне, или выражает свой респект. Это приятно.

Немало хейта было, когда в пабликах разлетелась моя цитата: «Лучше я буду играть в Азии, чем кататься по Второй лиге». Если зададут этот же вопрос, я от своих слов не отказываюсь. Я лучше буду играть в Азии, чем кататься по Второй лиге. Читаю новости, что во Второй лиге футболисты получают по 20 тысяч рублей. Понимаю, что для молодого пацана без семьи это нормально. Его цель и задача – вылезти из этого. А семейному мужику с ребёнком разве в удовольствие ездить на автобусе по 15 часов за 20 тысяч в месяц? Ещё и эти 20 тысяч тебе не платят вовремя. Но поддержки всё равно было больше, чем хейта. Писали: «А что он сказал не так?» — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.