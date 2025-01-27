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Дьяков: «Зенит» способен купить кого-то с пляжа Копакабаны, чтобы заменить Караваева

Дьяков: «Зенит» способен купить кого-то с пляжа Копакабаны, чтобы заменить Караваева
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался о получившем серьёзную травму защитнике сине-бело-голубых Вячеславе Караваеве. Ранее «Зенит» сообщил, что из-за повреждения ахиллова сухожилия Караваев пропустит около семи месяцев.

«Разрыв ахилла — одна из самых тяжёлых травм, после которой очень долго восстанавливаешься. Самое главное — Караваеву здоровья и сил. Хочу пожелать ему, чтобы он восстановился, вернулся на поле и ни в коем случае не заканчивал карьеру. Для «Зенита» это потеря, тем более травмирован Волков. Думаю, команда способна кого-то купить, кто заменит Караваева. Либо на внутреннем рынке, либо кого-то привезти в очередной раз с пляжа Копакабаны», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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