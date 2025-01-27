Александр Мостовой: отставка Черчесова из сборной Казахстана напрашивалась

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой поделился мнением об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Отставка Черчесова ожидаема и напрашивалась. Я говорил после его назначения, что ничего в сборной Казахстана не изменится. Не в обиду футболистам, но они слабее игроков других сборных. Ещё хуже, что Черчесов уходит с какими-то антирекордами. Ничего удивительного нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.