Зумакулов: 11:0 с Брунеем — ответ на вопрос, какая популяризация футбола может быть в Азии

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов сравнил уровень футбольных сборных в Европе и в Азии.

«Будет хорошо, если Россия сможет играть официальные матчи. Но уровень сборных в Европе и Азии несопоставим. Сейчас все научились играть в футбол, но в Азии можно насчитать пять-восемь команд, которые могут играть на равных с европейскими сборными. Мы не берём Японию, Корею, Австралию и Саудовскую Аравию. Появился Узбекистан, который сейчас может дать бой любому. Но все видели игру России с Брунеем, хотя эта страна даже в Азии не считается большой командой. 11:0 — ответ на вопрос, какая популяризация футбола может быть в Азии.

Не могу этот результат назвать посмешищем. Европейские сборные тоже громили Андорру или Лихтенштейн со счётом 9:0. Просто футболисты играют с теми, с кем им дозволено», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.