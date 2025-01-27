«Крылья Советов» объявили состав на второй зимний сбор

Футбольный клуб «Крылья Советов» в своём телеграм-канале опубликовал состав на второй зимний учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Турции.

Фото: ФК «Крылья Советов»

Отмечается, что вместе с основной командой продолжат тренироваться футболисты второй команды «Крыльев Советов» нападающие Владимир Игнатенко и Николай Максимов, а также вратарь Михаил Недоспасов.

Сборы пройдут с 27 января по 9 февраля. В рамках сборов состоятся три матча — 31 января «Крылья Советов» встретятся с новороссийским «Черноморцем», 3 февраля – с московским «Торпедо» и 9 февраля – с «Пари НН».

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. Команда Игоря Осинькина набрала 18 очков за 18 встреч.