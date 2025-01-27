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ФИФА сняла трансферный бан с московского ЦСКА

ФИФА сняла трансферный бан с московского ЦСКА
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ФИФА сняла запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный на московский ЦСКА. Клуб был удалён из штрафных списков на официальном сайте организации.

Ранее запрет на регистрацию новых футболистов был наложен на ЦСКА из-за трансферного долга «Херенвену» за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке в московский клуб в 2020 году. Однако сегодня, 27 января, стало известно, что нидерландский клуб получил последнюю часть отступных за футболиста. Оставшаяся сумма в размере € 3,1 млн была переведена через бывшего игрока ЦСКА Виктора Давилу.

Таким образом, ЦСКА сможет регистрировать новичков в зимнее трансферное окно Российской Премьер-Лиги, которое будет открыто до 21 февраля 2025 года.

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