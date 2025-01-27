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Дьяков: € 8 млн за Глебова — космические деньги. Не уверен, что он усилит «Динамо»

Дьяков: € 8 млн за Глебова — космические деньги. Не уверен, что он усилит «Динамо»
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Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Данила Глебова в стан бело-голубых.

«Если Глебов — капитан «Ростова», значит, его уход будет потерей. € 8 млн — космические деньги. Но я не уверен, усилит ли он «Динамо». Понятно, что это капитан «Ростова» и игрок сборной России, но вольётся ли он в это «Динамо»? Конечно, для ростовчан € 8 млн — очень приличные деньги. Клуб хорошо заработает и сможет купить ещё несколько Глебовых», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Глебову 25 лет, за «Ростов» он выступает с 2019-го. Действующий контракт Данила с жёлто-синими рассчитан до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне Глебов провёл 23 матча за команду во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского полузащитника в € 8 млн.

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