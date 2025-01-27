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«Динамо» Мх одержало победу над «Ардой» в товарищеском матче

«Динамо» Мх одержало победу над «Ардой» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором махачкалинское «Динамо» встречалось с болгарским клубом «Арда». Команды играли в Турции, где в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 16:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала, Россия
Окончен
3 : 2
Арда
Кырджали, Болгария
0:1     1:1 Агаларов – 45'     2:1 Будунов – 48'     3:1 Гаджиев – 56'     3:2    

Счёт в матче с пенальти открыла «Арда» на 38-й минуте. На 45-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти и сравнял счёт. На 48-й минуте Гаджи Будунов вывел «Динамо» вперёд. На 56-й минуте Абакар Гаджиев реализовал второй для махачкалинской команды и третий за матч пенальти. На 61-й минуте «Арда» сократила отставание, также реализовав пенальти.

На момент зимнего перерыва махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 17 очков за 18 туров.

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