«Динамо» Мх одержало победу над «Ардой» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором махачкалинское «Динамо» встречалось с болгарским клубом «Арда». Команды играли в Турции, где в данный момент проводят учебно-тренировочные сборы. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. «Динамо» одержало победу со счётом 3:2.

Счёт в матче с пенальти открыла «Арда» на 38-й минуте. На 45-й минуте Гамид Агаларов реализовал пенальти и сравнял счёт. На 48-й минуте Гаджи Будунов вывел «Динамо» вперёд. На 56-й минуте Абакар Гаджиев реализовал второй для махачкалинской команды и третий за матч пенальти. На 61-й минуте «Арда» сократила отставание, также реализовав пенальти.

На момент зимнего перерыва махачкалинское «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Клуб набрал 17 очков за 18 туров.