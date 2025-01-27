Дьяков: Черчесову было тяжело повторить результаты Адиева в сборной Казахстана

Российский экс-футболист Виталий Дьяков высказался об увольнении российского специалиста Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Сборная Казахстана никогда никуда не попадала и не выстреливала, но при Адиеве выдала приличные результаты. Поэтому Саламычу было тяжело всё это повторить. Это одно из немногих мест, где Черчесов не добился результата. Думаю, такой тренер не останется без работы надолго — уже скоро кто-то его пригласит. Не думаю, что работа в Казахстане отрицательно скажется на Черчесове. Он всем всё доказал работой в сборной России и клубах. Я уверен, что у него не будет проблем с трудоустройством», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Об увольнении Станислава Черчесова стало известно сегодня, 27 января. Отмечалось, что трудовое соглашение было расторгнуто по обоюдному решению сторон.