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Дьяков: € 10 млн от саудовцев за Бабича — хорошо, но он неприкасаем до конца сезона

Дьяков: € 10 млн от саудовцев за Бабича — хорошо, но он неприкасаем до конца сезона
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Российский экс-футболист Виталий Дьяков поделился мнением о возможном уходе защитника «Спартака» Срджана Бабича. Ранее появилась информация, что клуб из Саудовской Аравии сделал предложение московскому клубу.

«Прежде чем продать Бабича, «Спартаку» нужно понимать, кем его заменить. Команда сейчас борется за чемпионство, поэтому вряд ли основные футболисты пойдут на выход. Тот костяк, который определил Станкович, будет неприкасаем до конца сезона. € 10 млн от саудовского клуба — это хорошо, но это не € 20-30 млн, как за Клаудиньо. Думаю, Бабич будет в «Спартаке» до лета», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Бабич пополнил состав московской команды в августе 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2026 года. В нынешнем сезоне Бабич сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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