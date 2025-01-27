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ЦСКА подтвердил снятие ФИФА трансферного бана с клуба

ЦСКА подтвердил снятие ФИФА трансферного бана с клуба
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Московский футбольный клуб ЦСКА опубликовал на своём официальном сайте заявление о снятии ФИФА запрета на регистрацию новых футболистов, который был наложен из-за трансферного долга «Херенвену» за переход нигерийского вингера Чидеры Эджуке в московский клуб в 2020 году.

«ФИФА оперативно рассмотрела ходатайство «Херенвена» после погашения долга и уведомила РФС о снятии бана. Ранее Министерством финансов Нидерландов была согласована схема платежа «Херенвену», которая устроила все стороны процесса.

В соответствии с договорённостями между клубами, бан был снят сразу после получения «Херенвеном» денежных средств от Виктора Давилы.

Наш клуб благодарит президента «Херенвена», который серьёзно посодействовал в успешном решении вопроса о получении необходимых согласований для расчётов», — говорится в официальном заявлении клуба.

Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА в размере € 3,1 млн перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».

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