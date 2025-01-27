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Белоус: футболист из Узбекистана играет в АПЛ, а в Казахстане таких игроков не видим

Белоус: футболист из Узбекистана играет в АПЛ, а в Казахстане таких игроков не видим
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Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус после увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана высказался об уровне футбола в стране.

«Если бы Черчесов пришёл в сборную Германии и она проиграла пять-шесть встреч, это сказалось бы на его репутации. А Казахстан особо ничего не добивался, хотя при Адиеве сборная могла бы выйти на чемпионат Европы. Надо понимать, что из себя представляет Казахстан. Взять тот же Узбекистан, футболисты которых играют в Италии, АПЛ и России. А из Казахстана таких футболистов мы не видим», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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