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«Порту» объявил о назначении Мартина Ансельми на пост главного тренера

«Порту» объявил о назначении Мартина Ансельми на пост главного тренера
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Пресс-служба «Порту» объявила о назначении аргентинского специалиста Мартина Ансельми на пост главного тренера команды. Трудовое соглашение рассчитано до 2027 года.

Предыдущим клубом 39-летнего специалиста был мексиканский «Крус Асуль». До этого он также возглавлял чилийский «Унион Ла-Калера» и эквадорский «Индепендьенте дель Валье». С последним Ансельми выигрывал Кубок Эквадора и Кубок Южной Америки в 2022 году, а в 2023-м – Суперкубок Эквадора и Суперкубок Южной Америки.

Напомним, 20 января стало известно, что главный тренер «Порту» Витор Бруну покинул команду.

По итогам 19 туров «Порту» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии, набрав 41 очко. На первом месте находится «Спортинг», в активе которого 47 очков.

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