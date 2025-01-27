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Алим Зумакулов: из РПЛ нет смысла ехать в Азию, а из Второй лиги — надо пробовать

Алим Зумакулов: из РПЛ нет смысла ехать в Азию, а из Второй лиги — надо пробовать
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Бывший футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов считает, что футболистам из Второй лиги стоит попробовать свои силы в Азии, в отличие от игроков клубов Российской Премьер-Лиги.

«Когда улетал в Монголию, у мамы была паника и страх. Она у меня советской закалки. Говорила: «Ну куда ты поедешь? Там люди на конях ездят и в юртах живут». Потом поняла, что я адаптировался, и её удивило, что я начал говорить по-английски. Когда сообщил, что лечу на Тайвань, у неё снова началась паника: «Лучше оставайся в Монголии, ты там всё знаешь». Сейчас все реагируют нормально.

Из футбольной тусовки некоторые люди посмеивались и скептически относились к тому, что я поехал в Азию. Но мне какая разница на них? Мне нравится, и я буду этим заниматься. А потом прошло небольшое количество времени, и теперь эти люди просят помочь им. Всё неизученное кажется страшным и нереальным. Но мир большой, и в нём много прекрасных стран. Я всем футболистам советую. Если ты в РПЛ, тебе нет смысла ехать в Азию. А если играешь во Второй лиге за 20 тысяч рублей и есть возможность поехать в другую страну, увидеть что-то другое и получать $ 1000, надо пробовать. Это эмоции на всю жизнь», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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