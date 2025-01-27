Российский футболист в Азии Зумакулов назвал три страны, которые стоит посетить

Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов рассказал о трёх странах Азии, которые стоит посетить путешественникам.

«Я по-своему люблю Азию. Тот же Лаос остаётся в тени, потому что он соседствует с Таиландом. Но я там был, и это печальное зрелище: экономика в плачевном состоянии, люди живут бедно. Но они настолько добрые, улыбчивые и позитивные, что на тебя смотрят не как на мешок с деньгами, а как на обычного человека. Мне было приятно там находиться.

Также выделю Тайвань, где нахожусь уже пять лет. Здесь я состоялся как футболист и встретил свою жену. Это очень комфортная страна для проживания и роста человека. А третья — Бутан. Это ни на что не похожая страна, которая располагается в горах и имеет свою историю. Я проникся этой историей, как они чтят свои традиции. Многие юго-восточные страны начали жить больше по западному укладу, забыв традиции. Я желаю каждому путешественнику хоть раз оказаться в Бутане. Это магическое место!» — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.