В «Зените» назвали причину отсутствия Глушенкова в товарищеских матчах с «Динамо» и «Ноа»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев назвал причину отсутствия нападающего команды Максима Глушенкова в товарищеских встречах клуба.

— Почему Максим Глушенков не попал в заявку ни на один из двух сегодняшних матчей «Зенита»?

— Небольшое повреждение. Решено поберечь, — приводит слова Медведева Sport24.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищескую встречу с «Динамо», которая завершилась победой московской команды со счётом 3:1. В эти минуты санкт-петербургский клуб играет с ереванским «Ноа», к перерыву счёт в матче 1:0 в пользу армянской команды.

Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». С 2023 года Максим выступал за «Локомотив». В минувшем сезоне он провёл 38 встреч во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу, став лучшим ассистентом РПЛ. Летом 2024 года Максим перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Сумма трансфера игрока составила € 6,30 млн. В текущем сезоне на счету футболиста 10 мячей и две голевые передачи в 14 матчах.