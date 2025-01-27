Дьяков: Хлусевичу надо уходить из «Спартака», ему нужен вариант с «Динамо»

Бывший футболист московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился мнением о потенциальном переходе правого защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в стан бело-голубых.

«Хлусевич — тот футболист, которому нужно уходить из «Спартака», чтобы играть. Он потерял место в составе при Станковиче, поэтому вариант с «Динамо» — это то, что надо именно Даниилу. Оба клуба заинтересованы в этом трансфере, ведь у «Динамо» проблема с защитниками, а «Спартак» заработает деньги», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Хлусевич принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.