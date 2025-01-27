Александр Ломовицкий ушёл в аренду в воронежский «Факел»

26-летний полузащитник казанского «Рубина» Александр Ломовицкий перешёл в «Факел» в аренду до конца сезона. Об этом сообщил воронежский клуб на своём официальном сайте.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Александр Ломовицкий не провёл ни одного матча. На его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 14 очков за 18 встреч. «Рубин» располагается на восьмой строчке, заработав 26 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.