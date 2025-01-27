Белоус: критика Антона Миранчука внутри «Сьона» — плохой симптом

Бывший вице-президент московского «Локомотива» Юрий Белоус отреагировал на слухи, что руководство и тренерский штаб швейцарского «Сьона» недовольны игрой полузащитника Антона Миранчука.

«Антон Миранчук не зря поехал в Швейцарию. Но нам сложно отсюда судить — нужно быть внутри клуба. Такая же ситуация у Захаряна в Испании. Антону нужно время, чтобы адаптироваться. Если начинается критика внутри клуба в сторону футболиста — это плохой симптом. Миранчуку нужно много работать и стараться. У него есть потенциал, значит, остаётся только работать и конкурировать с теми ребятами, которые играют на его позиции», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущей командой россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является. В текущем сезоне Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге девять матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.