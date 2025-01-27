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«Зенит» — «Ноа»: Баррозо удвоил преимущество гостей на 70-й минуте

«Зенит» — «Ноа»: Баррозо удвоил преимущество гостей на 70-й минуте
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу «Ноа». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2-й тайм
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    

На 70-й минуте нападающий «Ноа» Матеус Баррозо удвоил преимущество гостей, форвард убежал один на один и технично подсёк мяч над выбежавшим из ворот Адамовым.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

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