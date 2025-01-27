Лепёхин: травма Караваева — проблема для «Зенита», последние годы он был игроком основы

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин высказался о травме защитника сине-бело-голубых Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Не думаю, что для «Зенита» вылет одного или двух футболистов из-за травм — это большая проблема. Однако надо констатировать факт, что это действительно проблема, ведь Караваев последние годы был игроком основы. Конечно, клуб попробует найти кого-то на трансферном рынке, чтобы закрыть позицию правого защитника. Если не получится, будут искать варианты внутри команды с помощью возможных перестановок. Это рабочий момент.

Никто не может прогнозировать, закончит ли Караваев после разрыва ахиллова сухожилия карьеру. Ему нужно пожелать как можно быстрее выздороветь и продолжить карьеру. Это серьёзная травма, но любые повреждения — это часть футбола. Любому футболисту за свою карьеру приходится проходить через тяжёлые травмы», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.