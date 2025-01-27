Нападающая ЖФК «Зенит» Любовь Овсянникова продолжит выступать на правах аренды за «Енисей»

Нападающая женского футбольного клуба «Зенит» Любовь Овсянникова проведёт предстоящий сезон в красноярском «Енисее» на правах аренды, сообщает пресс-служба женской Суперлиги.

В прошлом сезоне 19-летняя футболистка также выступала за команду из Сибири, в составе которой сыграла 26 матчей, забила четыре мяча и отметилась одной голевой передачей.

Напомним, чемпионом минувшего сезона женской футбольной Суперлиги стал «Зенит» из Санкт-Петербурга, набравший 68 очков. Второе место осталось за московским ЦСКА, на счету которого по итогам чемпионата было 62 очка. Тройку призёров замкнул столичный «Спартак» с 50 очками.

«Енисей» закончил сезон-2024 на 10-й строчке в турнирной таблице Суперлиги, набрав 21 очко.