«Зенит» — «Ноа»: Ерохин отыграл один мяч на 75-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «Ноа». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 75-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отыграл один мяч, воспользовавшись удачным отскоком и пробив под перекладину.
Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.
Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.
- 27 января 2025
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