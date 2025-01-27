«Зенит» — «Ноа»: Ерохин отыграл один мяч на 75-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды играют на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу «Ноа». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 75-й минуте полузащитник «Зенита» Александр Ерохин отыграл один мяч, воспользовавшись удачным отскоком и пробив под перекладину.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.