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Хомуха — о снятии трансферного бана: Давила помог ЦСКА, о нём останется хорошая память

Хомуха — о снятии трансферного бана: Давила помог ЦСКА, о нём останется хорошая память
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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Хомуха высказался о снятии трансферного бана с армейцев со стороны ФИФА.

«Снятие трансферного бана — это большое подспорье для ЦСКА, который теперь может осуществлять трансферы. А команде крайне необходимы усиления. Все люди разные, и каждый принимает свои решения. Давила помог ЦСКА, о нём останется хорошая память», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее стало известно, что экс-нападающий красно-синих, ныне выступающий за мексиканскую «Америку», Виктор Давила оплатил долг ЦСКА в размере € 3,1 млн перед нидерландским «Херенвеном» за трансфер Чидеры Эджуке, который на данный момент выступает за испанскую «Севилью».

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