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«Зенит» уступил армянскому «Ноа» во втором товарищеском матче за день

Завершился товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды играли на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). «Ноа» одержал победу со счётом 2:1.

Счёт в игре был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «Ноа» Гонсалу Грегориу, реализовавший пенальти. На 70-й минуте Матеус Баррозо удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Александр Ерохин отыграл один мяч.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.