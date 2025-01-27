Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Кадисия — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» уступил армянскому «Ноа» во втором товарищеском матче за день

«Зенит» уступил армянскому «Ноа» во втором товарищеском матче за день
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился товарищеский матч, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и ереванский «Ноа». Команды играли на поле в центре Aspire, расположенном в Дохе (Катар). «Ноа» одержал победу со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
27 января 2025, понедельник. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
1 : 2
Ноа
Ереван, Армения
0:1 Грегориу – 30'     0:2 Баррозо – 70'     1:2 Ерохин – 75'    

Счёт в игре был открыт на 30-й минуте, отличился нападающий «Ноа» Гонсалу Грегориу, реализовавший пенальти. На 70-й минуте Матеус Баррозо удвоил преимущество гостей. На 75-й минуте Александр Ерохин отыграл один мяч.

Сегодня утром, 27 января, «Зенит» провёл товарищеский матч с «Динамо», который завершился победой московской команды со счётом 3:1.

Напомним, на зимний перерыв текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» ушёл на втором месте в таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Лепёхин: травма Караваева — проблема для «Зенита», последние годы он был игроком основы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android