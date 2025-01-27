«Спартак» договорился с «Торино» о переходе Ивана Илича — Meridian Sport

Московский «Спартак» и итальянский «Торино» договорились о переходе в российский клуб полузащитника Ивана Илича, сообщает Meridian Sport.

По информации источника, если не возникнет трудностей, сербский футболист должен до конца недели обсудить с москвичами детали своего соглашения.

В нынешнем сезоне 23-летний Илич принял участие в 13 встречах «Торино» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с командой из Турина рассчитано до лета 2027 года.

Напомним, «Спартак» ушёл на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 18 матчей. Команда Деяна Станковича выиграла шесть последних встреч в рамках чемпионата перед завершением первой части первенства.