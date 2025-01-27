Паоло Ди Канио высказался о стычке между Консейсау и Калабрией в матче «Милана» с «Пармой»

Бывший итальянский футболист Паоло Ди Канио объяснил конфликт между главным тренером «Милана» Сержиу Консейсау и защитником клуба Давиде Калабрией после победы в матче 22-го тура итальянской Серии А с «Пармой» (3:2) несоблюдением трудовой этики в команде.

«Здесь нет никакого чувства трудовой этики, в «Интере» и «Наполи» такие вещи не происходят. Запрет на выход? Вы говорите о «Милане», а не о каком-то маленьком клубе. Команда с историей, честью и уважением. Футболисты «Милана» постоянно куда-то уходят. Игроки «Интера» так не делают, потому что они стали серьёзнее. Дело не в том, что что-то меняется, или в молодых игроках… Посмотрите, гуляют ли нынешние игроки «Наполи» в пятницу до двух часов ночи? Нет, там есть рабочая этика.

«Милан» выиграл у «Комо», а на следующий день они праздновали день рождения Эмерсона Рояла, всего за два дня до встречи с «Ювентусом». Гости начали прибывать в полночь, так что я сомневаюсь, что они рано легли спать. Потом, за два дня до решающего матча, вы идёте на концерт? Это не шутки, это значит, что нет абсолютно никакого уважения, которое должно быть даже в Серии C и Серии D. Не хватает трудовой этики, дисциплины и порядочности», — приводит слова Ди Канио Football Italia со ссылкой на Sky Calcio Club.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Милана» за два дня до домашней встречи с «Пармой» посетили концерт итальянского рэпера Lazza. Отмечалось, что среди футболистов, присутствовавших на концерте, был и Давиде Калабрия.

Напомним, после матча с «Пармой», всё ещё находясь на поле, Консейсау подбежал к Калабрии и начал кричать на футболиста, а также толкнул его в грудь. После этого одноклубники растащили участников конфликта в разные стороны.