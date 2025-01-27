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Алим Зумакулов: понимаю, что допустил ошибку, ведь мог сделать столько контента в Азии

Алим Зумакулов: понимаю, что допустил ошибку, ведь мог сделать столько контента в Азии
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Экс-футболист бутанского футбольного клуба «Тхимпху Сити» Алим Зумакулов рассказал, что жалеет о том, что не делал контент во время своего выступления в Монголии

«Когда уехал в Монголию, многие друзья и знакомые говорили: «У тебя такая локация и будет хороший контент. Снимай». А я отнёсся к этому скептически. А если сейчас посмотреть, то появилась Медиалига и каждый второй футболист там — блогер. Я понимаю, что допустил ошибку, ведь мог сделать столько контента и создать большую аудиторию, с помощью которой зарабатывал бы. Я люблю путешествовать и отдохнуть, но travel-блог — точно нет», — сказал Зумакулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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