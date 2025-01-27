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Хомуха — о Черчесове: любой тренер в сборной Казахстана достиг бы таких же результатов

Хомуха — о Черчесове: любой тренер в сборной Казахстана достиг бы таких же результатов
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Российский тренер Дмитрий Хомуха прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана.

«Нужно понимать, против какого уровня соперников играла сборная Казахстана. Любой тренер, который работал бы в этой национальной команде, достигал бы плюс-минус таких же результатов. Несомненно, период работы в Казахстане внесёт свою лепту в карьеру Черчесова, но это не станет сильным ударом. Думаю, Станислав Саламович будет востребован на футбольном рынке», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

61-летний Черчесов занял этот пост в июле 2024 года. За шесть матчей под его руководством Казахстан уступил в пяти из них и единожды сыграл вничью.

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